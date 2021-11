Menino de 8 anos é o brasileiro mais novo a ser aceito em clube internacional de pessoas com alto QI

A criança ainda está no ensino fundamental de uma escola particular de São Paulo, mas já tem até a promessa de uma bolsa de estudos na Logos University International (Unilogos), nos Estados Unidos.

Gustavo nem sempre pareceu ser acima da média

A mãe de Gustavo, Luciane Saldanha, conta que nunca havia desconfiado de qualquer excepcionalidade na inteligência do filho. Quando bebê, ele demorou mais do que a média para aprender a falar: só pronunciou as primeiras palavras quase aos 3 anos.