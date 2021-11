Mercado do peixe em Sena Madureira é abastecido com 300 quilos de mandim

Depois de alguns dias em falta no mercado de Sena Madureira, o mandim voltou a ser ofertado à população. Nesta terça-feira (16), foram descarregados no mercado do peixe (feira nova), 300 quilos de mandim.

De acordo com o pescador Gean, a espécie foi capturada na região da comunidade Praia dos paus, rio Purus.

“Realmente não tínhamos mandim há alguns dias, mas graças a Deus nesta semana deu certo e já estamos ofertando o produto aos consumidores”, comentou.

O quilo do mandim está sendo vendido a 15 reais.