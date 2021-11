Michael vira artilheiro, Flamengo goleia e São Paulo vê o fantasma do rebaixamento

Um jogo que poderia ter durado menos de dez minutos. Foi o tempo suficiente para o Flamengo praticamente definir a vitória sobre o São Paulo, neste domingo, com dois gols e a expulsão de Calleri. Daí em diante, o protagonismo ficou por conta de Michael, destaque absoluto do 4 a 0 no Morumbi, válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Com dois gols, o atacante chegou a 13 e se isolou na artilharia do campeonato, enquanto Gabi e Bruno Henrique fizeram os primeiros do Rubro-Negro.

Na tabela

Com o resultado, o Flamengo ainda sonha com o título e o São Paulo vê o fantasma da inédita Série B ainda assustar. Os paulistas estão em 15º, com 38 pontos, mas tem jogos a mais do que os concorrentes diretos. O Bahia, com 36, é o 16º e teve o jogo com o líder Atlético-MG adiado para dezembro. Já o Juventude, que abre o Z-4 com 33, ainda encara a Chapecoense, neste domingo. Os cariocas, por sua vez, estão a oito pontos do líder Galo faltando sete partidas para ambos.

Próxima rodada

O Flamengo recebe o Corinthians, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na última partida diante de seu torcedor antes da final da Libertadores. O São Paulo visita o Palmeiras, também na quarta-feira, às 20h30.

