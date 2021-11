Miss Acre revela cliques inéditos ao ContilNet de seu casamento e chá revelação: “Turbilhão de emoções”

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A Miss Acre e digital influencer Juciane Menezes usou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores um dia completa mágico em sua vida. A acreana trocou alianças com o advogado Milton Domingues Neto, no último domingo (31) em Rio Branco.

A cerimônia aconteceu na Chácara das Tecas, reunindo amigos próximos e familiares em uma bela manhã. No mesmo dia, Juciane também revelou o sexo do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o advogado acreano. Na legenda do Instagram, a Miss Acre revelou que breve chegará o Rael, seu primeiro filho. “E é ele, nosso menino. Nossa luz, Rael✨☀️ Anjo da luz.”

Em contato com o ContilNet, a digital acreana revelou que o dia foi de bastante emoção e compartilhou alguns cliques da ocasião. Confira!