Moro deve aparecer com dois dígitos em novas pesquisas eleitorais

Jair Bolsonaro e seus ministros mais próximos registram com preocupação notícias sobre pesquisas de intenção de voto que em breve serão divulgadas. Algumas ainda estão sendo aplicadas.

Elas mostrariam o crescimento da candidatura do ex-juiz Sergio Moro, que na semana passada filiou-se ao Podemos para disputar a eleição presidencial do ano que vem.

Moro estava na casa de um dígito nas pesquisas da semana passada. Agora, deverá aparecer com dois dígitos, para aflição de Bolsonaro, Ciro Gomes (PDT) e demais aspirantes a candidato da terceira via.

Não tem a ver com sua dicção, que melhorou. Tem a ver com a má avaliação do governo.