Morre de câncer no pâncreas o jornalista Juarez Di Cesaris, que atuou na imprensa do Acre

Vítima de câncer no pâncreas, faleceu nesta quinta-feira (25), em São Paulo, o jornalista e apresentador de TV mineiro Juarez Di Cesare. Durante anos, ele atuou na imprensa do Acre e foi um dos pioneiros da implantação do jornalista da TV Gazeta, afiliada da TV Record, em Rio Branco.

Dono de uma voz marcante e singular, ele também fez sucesso em programa de rádios. Causava frisson entre o público feminino e apontado como um dos homens mais bonitos da imprensa acreana.

Durante anos, foi casado com a promoter Meire Manaus, de Rio Branco. Ele lutava contra o câncer havia mais de um ano. Tinha 60 anos de idade.