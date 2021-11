Moto pega fogo após acidente de trânsito no AM; assista

Na manhã desta sexta-feira (19), foi registrado um acidente, no município de Guajará (AM), envolvendo duas motocicletas. Nas imagens gravadas por um cinegrafista amador, é possível ver que com o impacto, uma das motos pega fogo.

Kárisson, condutor da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conversou com a equipe do O Juruá em Tempo. Segundo ele, o piloto da moto modelo Crosser Yamaha, de cor laranja, teve queimaduras de terceiro grau na perna esquerda e foi encaminhado para o Hospital do Juruá, de Cruzeiro do Sul.

Ainda segundo as informações, o paciente encontra-se estável.