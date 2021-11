 Motociclista é sequestrado, amarrado e baleado na cabeça durante roubo

Ismael M. S., 23, foi sequestrado, amarrado e baleado durante roubo de motocicleta na Estrada da Penal, quilômetro 05 após o complexo Penitenciário de Porto Velho (RO).

O rapaz disse que no domingo (28) saiu de moto da chácara onde trabalha para ir fazer compras. No entanto, no meio do trajeto foi abordado por três criminosos em um carro Classic.

Armado, o trio rendeu a vítima que foi amarrada e amordaçada. Um dos bandidos saiu com a moto Honda Titan da vítima e os outros dois no carro.

Ismael foi levado sequestrado no porta-malas até a linha 32 sentido Jaci-Paraná. Os criminosos jogaram a vítima em um matagal e atiraram.

Ismael disse que foi atingido de raspão na cabeça e teria se fingido de morto.

Os criminosos fugiram do local. Ismael só conseguiu se soltar da amarração nesta segunda-feira (29) e acionou a Polícia Militar.

O rapaz ferido levemente na cabeça foi encaminhado à UPA e a Polícia Civil seguirá nas investigações.