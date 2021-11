Motorista salta de carro e tira criança de veículo esmagado por caminhão; vídeo

Um motorista saltou de um carro e tirou uma criança pela janela após o veículo ser esmagado por um caminhão descontrolado no município de Ipu, no interior do Ceará, nesta quarta-feira (17). O caminhão estava carregado de areia e, por conta do peso, desceu uma ladeira e esmagou um carro contra outro caminhão. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. (Assista no vídeo AQUI)