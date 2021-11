Mototaxista é encontrado amarrado e degolado em ramal de Rio Branco; imagens fortes

O mototaxista Mário Sérgio Moreira dos Santos, de 57 anos, foi encontrado morto amarrado e degolado na manhã deste sábado (27), em uma chácara no km 1 do Ramal da Galiléia, no Top 15, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Mário Sérgio foi chamado para pegar uma roçadeira no local, mas ao chegar na chácara foi rendido e teve os braços amarrados para trás e as pernas amarradas. O homem foi torturado e acabou degolado com um golpe no pescoço. Após a ação, o autor do crime, identificado como Felipe, fugiu e levou a moto da vítima, que foi encontrada no Ramal do Pastor, também na região da Vila Acre.

A vítima foi encontrada dentro de uma casa pelo caseiro da chácara. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas quando os socorristas chegaram, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

Após a perícia, agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Ainda segundo informações da polícia, no local estava acontecendo uma festa e o autor estava morando na residência que é propriedade do pai dele há cerca de 15 dias.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).