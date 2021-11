Muito além do futebol, Michael celebra vida renovada no Flamengo: “Às vezes, quem mais ri é quem mais sofre!”

Em 20 minutos de conversa divertida, mas não menos séria, Michael falou sobre a boa fase, a origem do bordão “quando está feio, esquece”, a recuperação do equilíbrio entre corpo e mente e das expectativas para a final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras disputam o título mais importante das Américas no sábado, às 17h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu.