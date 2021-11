Mulher de 56 anos é presa por contrabando de cigarros em Senador Guiomard

Uma mulher de iniciais S. A. do N., de 56 anos, foi presa em Senador Guiomard (AC), na manhã desta sexta-feira (12), durante uma operação de cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em alvos relacionados à organização criminosa e trafico de drogas. A mulher, no entanto, não era alvo das operações e foi presa por acaso.

Ela estava de posse de 55 pacotes de cigarros contrabandeados, celulares, um simulacro de arma e R$ 2.500,00 em espécie, dinheiro oriundo do trafico de drogas disse a polícia. A prisão da mulher ocorreu em uma residência localizada no bairro Democracia. O local era usado para armazenagem do ilícito.

Todo material apreendido será remetido a perícia para analise. A presa foi conduzida à delegacia para procedimento de lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocada à disposição da justiça.