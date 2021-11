Mulher de William Bonner, após anúncio de separação, quebra silêncio sobre casamento e intimidade vaza

William Bonner, apresentador do Jornal Nacional e bastante respeitado na visão da população, é casado com Natasha Dantas, e esta fez uso das redes sociais para comemorar mais um ano de casamento. “10/11/18 – Há 3 anos. Mais um dia para chamar de nosso”, disse Natasha na legenda e colocou um emoji de coração.

Além disso, a beldade ainda compartilhou fotos do dia da cerimônia de casamento, que não haviam tido divulgação ainda. Sendo assim, nos retratos ela surge preparando a cerimônia. Desse modo, após a publicação diversos seguidores aproveitaram o momento para fazer elogios aos pombinhos. “O Bonner merece, depois de um noticiário pesado com tanta corrupção, ele merece ser feliz. Deus abençoe a união!” disse um.

Em seguida, outro destacou nos comentários da fotos de Natasha Dantas: “Nossa! Que sonho, sempre quis ter um casamento assim, e com um homem como William Bonner, é perfeito. Felicidades ao casal!”. Ademais, vale destacar que esse casamento do jornalista veio após o término com Fátima Bernardes, que formavam um dos casais mais queridos da TV brasileira.