Mulher descobre que tem apenas 18 meses de vida após achar que “tosse era Covid”

Apesar de nunca ter fumado ou bebido, a moradora de Sussex Ocidental, na Inglaterra, recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão em setembro de 2020. Os médicos acreditam que a doença começou ainda em 2019 e, em fevereiro de 2021, foi constatado que Jenny tinha apenas mais alguns meses de vida.

“Ninguém quer ouvir que não tem para viver para sempre. Mas, ao mesmo tempo, estou feliz com a minha vida. Eu consegui muitas coisas que queria fazer”, conta a personal.

O câncer dela não é comum e foi desencadeado por uma mutação no DNA das células pulmonares. Basicamente, dois genes que se copiam com frequência e causam células cancerígenas se fundiram e começaram a criar os tumores que se espalharam pelo corpo da mulher.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Jenny ainda conta que costumava ter resfriado naquela época do ano, então não estranhou. “Foi apenas uma tosse muito seca e irritante e realmente não me afetou, a menos que eu me esforçasse”, disse ela. “Se eu praticasse algum esporte, tossia, ou quando estava deitado tentando dormir, tossia muito – mas, fora isso, não me afetou muito por alguns meses.”

A partir de março de 2020, ela passou a acreditar que estava com Covid-19 e, assim como muita gente, evitou ir ao médico enquanto a doença se espalhava pelo mundo. “Ninguém estava realmente indo ao médico com apenas uma tosse naquele momento”, desabafa.

Não achava que a tosse ia mudar vida

“Eu estava com uma dor de cabeça horrível e horrível e estava perdendo peso porque não conseguia manter minhas refeições no mínimo. Assim que o caroço apareceu no meu pescoço, liguei para meu médico para uma consulta por telefone e ele me convidou para fazer um exame”, completa.

O relato ainda continua: “Era a segunda-feira no final de agosto de 2020, eu tinha acabado de levar o cachorro para passear e me senti absolutamente exausta e desabei no sofá”.

“Tentei subir para ir ao banheiro, mas desmaiei, caí no andar de baixo e desabei no fundo”, acrescentou. “Não tenho certeza de quanto tempo fiquei lá. Tentei então ir e vomitar na cozinha, mas desmaiei novamente”, completa ainda.

Jenny teve convulsões e foi levada para o pronto socorro. Após exames foi constatado que o câncer pulmonar tinha se espalhado para o resto de seu corpo e ela precisou fazer uma cirurgia no cérebro para remover um tumor do tamanho de uma bola de golfe.

“Eu tinha tolerado uma cirurgia bem invasiva e um tratamento de radioterapia e em fevereiro perguntei ao médico: ‘Quando vou ter minha vida de volta? Quando posso voltar ao trabalho? Quando posso dirigir? Ele disse: ‘Você deve se preparar para não voltar aos seus níveis de condicionamento físico e estilo de vida anteriores’”, completa a mulher.

“Eu pensei, ‘Isso não pode estar certo, é o que tenho almejado.’ Então o médico disse: ‘Bem, você tem câncer terminal.’”, disse ainda. “Essa foi a primeira vez que a palavra ‘terminal‘ foi usada. Achei que tinha cinco ou seis anos de vida, mas aí ela disse que a expectativa era de um a dois anos e eu já estava com seis meses.”

Jenny agora foca seus esforços em concretizar sobre o tipo de câncer que tem e arrecadar fundos para as instituições de caridade Brain Tumor Research e ALK-Positive. “Não estou me concentrando no que vou deixar para trás, mas sim em fazer o que posso enquanto ainda estou aqui na minha vida”, finaliza.