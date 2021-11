Mulher diz que amamenta o noivo durante o sexo e gera polêmica

A ex-professora e criadora de conteúdo adulto Lana Michaels, cuja idade não foi revelada, disse que amamenta o noivo, Shawn, pois sentia muita falta da época em que dava de mamar para seus dois filhos, hoje com 7 e 11 anos.

Lana e Shawn se conheceram em um aplicativo de namoro em 2019, e segundo ela, os dois nunca se sentiram tão próximos como agora, com ela o amamentando. O casal é de Edimburgo, no sul da Inglaterra, porém hoje vive na Espanha.

Ao The Sun, Shawn conta que a ideia da amamentação surgiu depois que os dois formaram um quarteto com outro casal. Segundo Shawn, durante a relação com a outra mulher, ele começou a sentir leite em sua boca, e isso fez com que ele conectasse o leite materno com sexo a partir daí.

“Shawn e eu sempre experimentamos muito com sexo e fiz algumas pesquisas na internet sobre amamentação, e descobri que você pode reiniciar o leite em seus seios tomando um suplemento de leite à base de ervas. Após três dias tomando o suplemento, eu tinha uma gota de leite no meu seio e Shawn começou a sugar para fazê-lo fluir”, conta Lana.

Ela conta que os dois transam cerca de cinco vezes na semana, e que em duas delas ela amamenta Shawn. “Gosto de amamentá-lo e gosto que meus seios fiquem mais cheios e maiores. Eu me sinto mais sexy e mais feminina quando tenho leite neles, e vamos continuar amamentando”, diz.

O casal recebeu algumas críticas em relação à prática, com pessoas dizendo que a amamentação deve ser apenas para bebês, mas eles rebatem.

“Há mais impacto negativo em escravizar um animal como uma vaca do que beber leite humano que é feito para nós”, disse Shawn. “Não há crueldade ou dor na amamentação de adultos. Ela obtém prazer, eu obtenho prazer e recebo nutrição. Ela está feliz, eu estou feliz, então qual é o problema?”, completa.