Mulher é presa após furtar peça de picanha de R$ 116,77 em Porto Velho

O sistema de monitoramento de ume supermercado de Porto Velho flagrou o furto de uma peça de picanha. O delegado estipulou o pagamento da fiança no valor de um salário mínimo para que a suspeita possa deixar a prisão.

Segundo a equipe do mercado, a mulher entrou no supermercado com uma bolsa e depois se dirigiu até a área onde ficam as peças de carne.

A mulher então pegou duas peças de picanha. Uma ela colocou em uma cestinha do próprio mercado e, a outra, dentro da bolsa. O furto foi descoberto pelo circuito interno de câmeras do estabelecimento.