Mulher em coma por Covid acorda no dia em que seus aparelhos seriam desligados

Uma idosa de 69 anos que estava internada há mais de um mês por conta da Covid-19 em um hospital em Portland, nos Estados Unidos, acordou no dia em que sua família decidiu que seus aparelhos poderiam ser desligados. As informações são do jornal Washington Post.

Bettina Lerman havia sido desenganada pelos médicos, que afirmaram que ela não acordaria mais, e sua família decidiu por desligar os aparelhos que a mantinham viva.

De acordo com a publicação, familiares de Bettina já haviam cancelado o aluguel de sua casa, doado seus pertences e já estaria planejando seu funeral. Até mesmo o caixão, a lápide e um arranjo de flores já havia sido comprado para ela.

O filho da idosa, Andrew Lerman, estava fazendo os preparativos para seu funeral quando recebeu uma ligação do hospital informando que ela havia acordado.

Atualmente, Bettina continua em estado delicado, porém consciente. Segundo Andrew, ela possui diabetes, já havia sofrido um ataque cardíaco e passado por uma cirurgia de ponte de safena. Ela ainda não havia se vacinado contra a Covid, mas planejava se imunizar quando acabou contraindo a doença.