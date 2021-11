Mulher exagera no bronzeamento três dias antes de ir a um casamento

Casamentos despertam muitas emoções e vontades nos noivos e convidados! Para ter um charme a mais na roupa da festança, geralmente os convidados buscam por procedimentos que valorizem um glow up, e foi o que a britânica Derrie Mathews, de 36 anos, fez! Ela, ruiva natural e cheia de sardas, pediu para que sua esteticista desse uma mão a mais no bronzeamento , já que, como ela diz, é superpálida, mas o resultado saiu do esperado.

No dia seguinte ao procedimento, a britânica levou um verdadeiro susto ao ver como sua pele estava. Ao Daily Mail, ela contou que ficou chocada com a aparência, mas entreteu toda a família. “Meu marido não parava de rir e minha filha ficava petrificada com a possibilidade de alguém me ver”, contou.

Na hora do bronze, Derrie não notou a diferença na cor e só com o passar do tempo que se deu conta de que tinha ficado muito mais bronzeada do que o normal. “Ela disse que eu precisava deixar por oito horas e depois lavar, mas estava ficando cada vez mais escuro. Eu não lavei depois das oito horas para não ficar ainda mais escuro”, contou ela ao portal britânico.

Reprodução/Internet

A britânica também fez graça da situação e disse que sua situação a lembrou de um episódio de “Friends”, onde o personagem Ross Geller exagera no bronze. Aqui no Brasil, em 2019, as publicações da página Priscilla Bronze também deram o que falar pelo procedimento ficar bem turbinado. Derrie contou que achava que seus amigos iriam brigar com ela, mas que apesar do erro no bronze, ela vai voltar a fazer o procedimento!