Mulher morre ao escorregar de penhasco de 30 metros enquanto tirava selfie

Uma mulher belga de 33 anos morreu após cair de uma altura de 30 metros ao posar para uma selfie na beira de um penhasco . De acordo com o jornal New York Post , a vítima fazia uma viagem a Luxemburgo com o marido quando sofreu o acidente nessa terça-feira (2).

O corpo de Zoe Snoeks foi recuperado por uma equipe de resgate que incluía policiais, bombeiros e mergulhadores.

De acordo com o marido da mulher, Joeri Janssen, o casal viajou até o local no último domingo (31) com seus dois cachorros e planejava voltar para casa no dia do acidente.

“Levantamos muito cedo para tirar fotos do Herou”, disse ele ao Newsflash , referindo-se a uma face rochosa de 4.600 pés de altura. “Quase sempre há névoa lá. É ótimo para fotos e chegamos antes das 9h”.

Ele relatou que a esposa tirou fotos na beira do penhasco. “Ela me disse para cuidar dos cachorros. Eu me virei na direção deles e disse-lhes que esperassem. Quando me virei para Zoe, ela não estava mais lá, tinha acabado de desaparecer. Deve ter acontecido em menos de cinco segundos”, acrescentou.

“Eu não vi ou ouvi nada. Sem gritos ou berros. Eu olhei para cima e vi apenas poeira”, disse ele. “Eu liguei para ela mesmo sabendo que era inútil. O abismo tinha várias dezenas de metros de profundidade”.