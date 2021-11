Mulher segue esposo e descobre que ‘reunião de negócios’ era na verdade caso secreto com sua sobrinha

O caso de uma mulher argentina repercutiu recentemente após ela seguir o esposo da cidade de Buenos Aires a Puerto Iguazú. Ela tinha desconfianças de que as reuniões de negócios do companheiro poderiam se tratar na verdade de infidelidade.

De acordo com informações compartilhadas pelo portal TN, ao chegar ao local, que era um hotel, a mulher, cuja identidade não foi revelada, identificou que o esposo estava na verdade com sua sobrinha. Eles [esposo e sobrinha] planejavam passar o fim de semana hospedados no local.

Diante da situação anterior, a esposa resolveu se hospedar no hotel, porém poucas horas depois deixou um bilhete colado na porta do marido que dizia: “Sei que você está com sua amante, o espero lá embaixo, sua esposa e mãe de seus 4 filhos”.

Após notarem a mulher chorando, os funcionários do hotel a questionaram o que estava acontecendo e então ela explicou que o esposo estava com a amante em um dos quartos. Visto isso, receosos que a situação pudesse fugir do controle, os colaboradores acionaram a equipe de segurança para garantir que a “conversa”, que rendeu diversos gritos, não terminasse em algo grave ou que perturbasse os demais hóspedes. “Ouviram-se alguns gritos e a mulher entregou-lhe a chave do quarto que pedira. E como não tinha malas nem nada, retirou-se e deixou uma boa gorjeta aos garçons”, explicou um dos funcionários.

Por fim, embora o marido já tivesse pagado o quarto para o fim de semana, ele e a sobrinha deixaram o local poucas horas depois.