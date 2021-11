“Mundo está entrando na 4ª onda da Covid-19”, afirma diretora da OMS

Mariângela Simão afirma que a desinformação e as mensagens contraditórias são responsáveis por parte dos óbitos em virtude do coronavírus

A desigualdade do acesso às vacinas e os acordos bilaterais entre as empresas produtoras dos imunizantes e os países de alta renda também foram fatores pontuados pela diretora da OMS como agravantes para o aumento de casos.

Simão relaciona a flexibilização das medidas de proteção ao longo do verão, como o distanciamento social e a desobrigatoriedade do uso de máscaras , ao aumento expressivo de novos casos vividos na Europa.

A brasileira destacou que a vacinação fez com que as curvas de novos casos e óbitos seguissem trajetórias diferentes: houve redução de óbitos, mas ascendência de novos casos.

