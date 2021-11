N Lima parabeniza Sejusp e TJ por proibição de show do MC Poze no AC: “Apologia ao crime organizado”

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, vereador N Lima (PSL), parabenizou nesta quinta-feira (18) o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Paulo César, pela decisão de proibir o show do MC Poze do Rodo, que ocorreria na última segunda-feira (15) e foi suspenso poucas horas antes, quando o artista já estava no Acre.

N Lima disse que foi uma atitude inteligente pois MC Pose “faz apologia ao crime organizado”. O vereador afirma que o MC Pose está foragido dos estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso onde responde pelo crime de apologia ao crime organizado.

“Parabéns ao secretário de Segurança e ao Tribunal de Justiça que agiram corretamente em cima desse show na nossa cidade e que venha a agir assim nos próximos”, disse.