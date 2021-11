N Lima reclama de greve de médicos e detona sindicato: “Estão todos atrelados ao PT”

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N Lima (PSL) usou seu discurso na tribuna do parlamento mirim para reclamar da greve dos médicos em Rio Branco. Em um discurso que disse ser para ‘colocar os pingos nos i’s’, ele lembrou que um médico do município ganha R$1.800,00 há 8 anos, nesse tempo já passaram três prefeitos diferentes e ele diz que nunca viu “o sindicato dos médicos vir cobrar aqui e eu estou aqui há cinco anos e nunca veio aqui, agora temos uma PL do Governo que proíbe dar aumento e o sindicato tá fazendo greve”, disse.

Ele reclamou que na Câmara já conversou com a presidência do sindicato que a partir de janeiro o PCCR será avaliado, mas mesmo assim, a greve ocorre e ele atribui questões políticas.

“Porquê não vieram aqui há cinco anos que a gente tinha entrado nessa confusão, era o PT que tava lá, os sindicatos estavam todos atrelados ao PT e agora, um prefeito que tá lá há 10 meses e tá com boa vontade, boas intenções, fazem reivindicações”.

Segundo ele, as reivindicações são legítimas, mas os problemas atuais são frutos dos problemas que não foram resolvidos em outras gestões. “Os sindicatos tem que atuar, mas em todas as gestões. Sindicato não tem partido. Esse negócio de fazer greve agora por causa de um salário de oito anos?”, questionou.