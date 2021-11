Na COP26, Acre participa de evento com líderes da agenda climática global do LEAF

O governo do Estado do Acre foi convidado a participar do evento de recepção dedicado aos líderes do clima, na cidade de Glasgow, na Escócia, como parte da programação da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP26, nesta quinta-feira, 4, no Glasgow City Chamber.

Os membros da diretoria da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA), Leonardo Carvalho e Rosangela Benjamim, e o diretor de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do IPAM, Eugênio Pantoja, participaram do evento representando o governo por ter liderado as tratativas para adesão aos investimentos da Coalizão Deduzindo Emissões pela Aceleração do Financiamento Florestal (LEAF), que representa um dos maiores esforços público-privados para proteção das florestas tropicais.

O objetivo do LEAF é gerar benefícios a bilhões de pessoas que vivem na floresta com iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável nas comunidades. Na oportunidade, o diretor do executivo do Emergent, Eron Bloomgarden, anunciou a arrecadação de 1 bilhão de dólares em financiamento para a proteção de florestas tropicais. O evento contou com a participação de representantes de alto nível de países florestais, empresas globais e sociedade civil.

“O Acre tem avançado no desenvolvimento de políticas públicas ambientais e na produção de baixas emissões gerando trabalho e renda para milhares de produtores rurais, ribeirinhos e indígenas. Precisamos ampliar o desenvolvimento da bioeconomia. Nosso Estado possui todos os requisitos para acessar recursos da Coalisão LEAF. A vinda desses investimentos irá permitir a ampliação de projetos voltados para redução do desmatamento e proteção de nossas florestas”, ressalta o governador do Acre, Gladson Cameli.

O presidente da CDSA, José Luiz Gondim dos Santos, ressalta que a governança estruturada, a partir do Comitê Climático composta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC) e a CDSA, tem oportunizado ao governo do Acre o acesso à incentivos internacionais destinados ao cumprimento da meta de redução de emissões de gases de efeito estufa e a diminuição da temperatura do planeta.

“Estamos colhendo os resultados positivos com a qualificação do Estado do Acre, atendendo os critérios do LEAF, a fim de avançarmos para uma cooperação rumo ao desenvolvimento de políticas públicas de conservação ambiental e redução do desmatamento. Temos liderado esse processo de qualificação com apoio do Earth Innovation Institute (EII) e Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), coordenado pelo Emergent, instituição que coordena a iniciativa”.

Saiba mais

A Coalizão Reduzindo Emissões pela Aceleração do Financiamento Florestal (LEAF) foi lançada na Cúpula do Clima de Líderes em abril com a participação dos governos da Noruega, Reino Unido, Estados Unidos e um grupo de empresas líderes que agora incluem Amazon, Airbnb, Bayer, BCG, Delta Air Lines, E.ON, GSK, McKinsey, Nestlé, PwC, Salesforce e Unilever.