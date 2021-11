O político que participa do Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Glasgow também comemorou a vitória do seu time Botafogo sobre o Vasco da Gama.

O ex-senador do Acre, Jorge Viana usou seu Instagram para registrar seu encontro com a cantora Maria Gadú em Glasgow na Escócia. No post, Jorge fala sobre a participação da cantora brasileira no evento, e elogia Gadú. Veja o clique!

