Na inauguração de nova sede do PTB, Bittar aclama executiva do partido: “A última eleição foi decisiva”

O senador Márcio Bittar (PSL-AC) marcou presença no evento que marcou a inauguração da nova sede do Partido Trabalhista Brasileiro no Acre (PTB-AC). O senador não poupou elogios à executiva do partido, em especial à presidente regional Charlene Lima e a jornalista e empresária Wania Pinheiro.

“Tenho imenso carinho e respeito pela Charlene. Pela Wania nem se fala, é minha irmã. Elas tiveram um papel muito importante; a Wania [tem esse papel] a vida inteira”, declara Bittar.

De acordo com o senador, as últimas eleições, que o consagrou senador da República, foram decisivas para sua carreira política – e as duas mulheres tiveram papel importante. “Para mim, se eu perdesse, seria a quinta derrota. Era decisiva, eu não teria mais fôlego. Essas duas mulheres, com muita garra, com comando, tiveram fundamental importância e deixaram sua marca”, confessa.

O encontro marcou, também, o reforço da aliança com Bittar: o partido anuncia apoio a pré-candidatura de Márcia Bittar, que tem candidatura articulada pelo senador que é relator do orçamento 2021 e apontado como um dos principais nomes da composição que apoia o presidente Jair Bolsonaro.

“É uma honra, um prazer, um privilégio. Olha a força dessas mulheres! É uma noite feliz; no que depender de mim, o PTB vai fazer estadual de novo e vai fazer federal”, comemora.

Veja fotos do evento: