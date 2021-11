Na Inglaterra, Gladson fala sobre potencial turístico do Acre: “Rica biodiversidade”

Em Londres, nesta terça-feira (2), o governador do Acre, Gladson Cameli, apresentou a Amazônia e seu Estado em particular como regiões como locais das maiores belezas naturais do mundo. “Nosso Acre, sobretudo, faz parte desta beleza com sua rica diversidade natural”, disse Gladson Cameli ao se reunir com o diretor da Agência de Turismo Cazenove, Christopher Wilmot-Sitwell. O encontro buscou o fortalecimento as ações já desenvolvidas no trade turístico e do agronegócio sustentável do Acre.

Gladson Cameli apresentou ao empresário os principais atrativos turístico do Acre, como o turismo de base comunitária, o religioso, o etno-turismo, além das experiências de agricultura familiar. “Nós que moramos no Acre temos uma riqueza cultural e precisamos apresentar para quem nos visita a vivência desses modos de vida dos povos das florestas, da nossa rica região amazônica. E nosso objetivo por meio dessa agenda é proporcionar e apresentar essas valiosas experiências. Que é o peixe assado, o banho em nossos rios, a nossa farinha, galinha caipira. Precisamos mostrar isso para o mundo como uma oportunidade de negócio e melhoria de vida do nosso povo”, disse o governador

Cameli foi recebido pelo embaixador do Brasil em Londres, Marco Farani e pelo embaixador do Brasil junto ao Reino Unido, Fred Arruda. O governador presenteou o embaixador Arruda com um produto feito em marchetaria, que é a arte do encaixe de madeiras em móveis, pisos, tetos, um arte desenvolvida em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, pelo artista Maqueson Pereira.

O governador disse que fomentar o turismo de experiência no Acre é determinante para o fortalecimento da atividade. “Precisamos oferecer essa oportunidade para outros países, aliando as nossas tradições com a história, cultura e a nossa rica gastronomia. Por isso, estamos aqui para promover e divulgar a nossa região”, afirmou.

O embaixador disse que a Embaixada do Brasil em Londres está à disposição do governo do Acre, a fim de favorecer o desenvolvimento em relações bilaterais entre os países, sobretudo na região Amazônia/Acre.

Gladson Cameli cumpre agenda no Reino Unido até o dia 9 de novembro, onde participará da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 26, que será sediada em Glasgow, no Reino Unido, de 31 de outubro a 12 de novembro. O chefe do executivo acreano se unirá a lideranças mundiais para discutir estratégias de redução dos impactos ambientais.