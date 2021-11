Na Transacreana, homem tenta matar ‘amigo’ com golpes de terçado durante bebedeira

Manoel de Jesus do Nascimento, 40 anos, foi ferido com um golpe de terçado no pescoço, no início da noite, desta terça-feira (2), no km 3 do Ramal Barro Alto, no km 14 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Manoel estava participando de uma bebedeira com o criminoso, quando acabou tendo uma discussão que evoluiu para luta corporal. Após a vítima cair no chão, o criminoso de posse de um terçado acabou desferindo um golpe no pescoço de Manoel, que acabou cortando a veia jugular. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A mãe da vítima, ao ver o filho Manoel ensanguentado, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ele não foi encontrado até o momento. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).