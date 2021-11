“Não existe diálogo”, diz vereadora Michelle em sessão sobre prefeitura e Sindmed

Na sessão da Câmara de Vereadores de Rio Branco desta quinta-feira, 11, a vereadora e vice-presidente do parlamento municipal, Michelle Melo (PDT), se posicionou a favor da greve do Sindicato dos Médicos (SINDMED) e enfatizou a desvalorização dos profissionais de saúde de Rio Branco.

“Hoje, mais uma vez, trago nesta Casa minha indignação. Quero mostrar a vocês que a prioridade da atual gestão está totalmente desalinhada. Fiz uma visita a Unidade Básica de Saúde do bairro Belo Jardim Rural e a situação está precária. Sem porta nas salas para realizar um atendimento digno, sem refrigeração e sem profissionais de odontologia. Visitei também a policlínica Barral y Barral e esta unidade também tem uma grande possibilidade de paralisar”, diz a vereadora.

A parlamentar diz ainda que, não foi visto nenhum registro de visita do prefeito Tião Bocalom na saúde da Europa. “Vocês viram o prefeito conversando com algum médico ou enfermeiro para saber como funciona a saúde de primeiro mundo? Não. Estamos diante de um prefeito onde a partir do momento em que os holofotes se desligam, não existe diálogo. É preciso que o prefeito assuma sua prefeitura e suas prioridades, faça bem feito aquilo que deve ser feito, não é questão de prioridade e sim de responsabilidade”, finaliza a parlamentar.