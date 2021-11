“Não fui comunicada”, diz secretária de Saúde do AC sobre anúncio de paralisação dos médicos

Após o Sindicato dos Médicos no Acre (Sindmed-AC) afirmar à imprensa neste sábado (13) que vão realizar uma paralisação no mês de novembro, a secretária de Saúde do Acre Paula Mariano disse ao ContilNet que não foi informada da decisão, mas que está aberta para dialogar com a categoria.

