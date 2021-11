Nenê deixa o campo aos prantos e desabafa: “Vou ficar até o Vasco subir, igual da primeira vez”

Único poupado pelos torcedores do Vasco em São Januário na histórica derrota por 4 a 0 para o Botafogo, que diminuiu ainda mais as chances de subida do time para a Série A, Nenê deixou o campo em lágrimas. Em entrevista à reportagem da TV Globo, o veterano meia de 40 anos fez um desabafo emocionado:

– Estamos juntos aqui dentro. Ninguém estar separado e temos que ter vergonha na cara mesmo. Estou assim porque é a segunda vez que venho ajudar e sinto que falhei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não vou baixar a cabeça. Sei que dei tudo de mim e vou continuar dando até o último segundo. Vou ficar até o Vasco subir, igual da primeira vez.

