Neymar promove festa de halloween com beldades, namorada e ex-affair

Neymar tá on! O jogador retornou ao Brasil no fim de semana e já deu um festão de Halloween no Guarujá, no litoral paulista, na mansão onde mora a irmã, Rafaella, na noite deste domingo.

A festa contou, como sempre, com a presença de várias beldades, entre modelos, influenciadoras digitais como Any Borges, e até uma ex-affair do jogador, Hemilly Bellon (ver galeria abaixo) , com quem Neymar ficou na final da Copa América, em julho.