No AC, comerciante faz black friday com ‘dose de pinga’ na compra de R$ 20 em produtos: “Minha ideia é genial”

Uma ação de black friday um tanto inusitada chamou atenção de populares em Rio Branco. A “Taberna do Josafá”, localizada na Avenida Amadeu Barbosa, conjunto Canaã, resolveu entrar na onda das promoções do momento e fez uma brincadeira: na compra de R$20 em produtos, o cliente sai com um pirulito ou com uma “dose de pinga”.

Ao ContilNet, o comerciante Josafá Brandão comentou que como o comércio local sempre faz promoções em época de black friday, resolveu inovar e entrar na brincadeira também.

“Minha ideia é genial, não copio nada de ninguém. Começou essa semana e vai até dia 30 de novembro”, falou.

Brandão pontuou ainda que a brincadeira vem dando certo. As vendas na taberna estão crescendo em decorrência dessa promoção.

“Quem é que não quer gastar R$20 e tomar uma dose de pinga? Minha pinga é mineirinha, não é uma qualquer não”, destacou.