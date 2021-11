No interior, pré-candidato ao Governo Jenilson Leite visita comunidade no Jordão e dialoga com população

Em agendas pelo interior do Acre, onde percorre as regionais Tarauacá e Enviar, o pré-candidato ao Governo do Acre, deputado Jenilson Leite (PSB), visita nesta terça-feira (2) as comunidades do Jordão.

O parlamentar está na estrada dese a última quinta-feira e já esteve em Feijó e Tarauacá. No Jordão, a primeira parada foi comunidade Maria Correia, distante duas horas de barco subindo o Rio Tarauacá, acompanhado pelo ex-prefeito Elson Farias, ex-vereador Roberto Rodrigues, e pelos empresários Adcarlos e Turiano Filho.

“Nós estamos andando pelos municípios para ouvir as pessoas e saber quais são as perspectivas de futuro de cada um, nossa pré-candidatura ao governo do Acre andará em todas as comunidades do Acre, assim como eu já fiz como deputado estadual e médico”, enfatizou Jenilson.

Na comunidade, Leite prestigiou o campeonato de futebol, que reuniu mais de 15 times. “É no esporte que muitos produtores rurais tem para ter um dia de lazer e é importante que o Governo do Acre invista no esporte para as comunidades urbanas e rurais, dando assim mais oportunidade para nossos jovens, para que eles não venham ser cooptados para caminhos estranhos”, destacou Jenilson.

Sempre bem recepcionado por onde passa, o pré-candidato ainda almoçou na casa da dona Marina, onde comeu galinha caipira, um de seus pratos preferidos.