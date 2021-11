No RJ, Miss Acre e modelo Iasmyne Sampaio ostenta nova coleção da loja Closet Tropical; cliques são de tirar o fôlego

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

Intitulada de ‘Os 7 estilos universais’, a nova coleção da empresária Sandra Pinheiro tem o objetivo de mostrar às mulheres que independente do formato do corpo, da idade, do local onde ela trabalha, ela tem um estilo que representa a essência dela. e traz as referências de . A escolhida para protagonizar a campanha foi a Miss Acre e modelo Iasmyne Sampaio.

A nova coleção da loja Closet Tropical tem como referência e inspirações suas próprias clientes, de acordo com a empresária Sandra Pinheiro: ” A nova coleção tem o objetivo de mostrar às clientes o valor que elas têm, que apesar das lutas diárias elas merecem celebrar a vida se vestindo daquilo que lhes faz bem, que lhe representa.

A inspiração veio dela mesma (ela é a persona). Mulheres, mães, donas de casa, empresárias, trabalhadoras de qualquer segmento que merecem se vestir bem independente da situação”, comentou.

Aos olhares do fotógrafo Anael Rocha, a acreana foi clicada na Pedra do Arpoador e na Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro. A nova coleção da Closet Tropical traz uma mistura das cores suaves e vibrantes.

Segundo a empresária Sandra Pinheiro, o ensaio com modelo Iasmyne Sampaio também traz algumas peças que fazem parte da coleção de fim de ano da loja.

Oferecendo coquetel neste sábado (20), das 10h às 17h, a empresária apresenta sua nova coleção completa.

Erika Araújo, a consultora de estilo da loja, explicou que no evento, as clientes terão a oportunidade de aprender a fazer combinações simples de cores no look, combinação de estampas, tirar dúvidas sobre os formatos corporais etc, caso deseje. “Serão apresentados também os benefícios e vantagens das peças, o valor que o cliente agrega ao adquirir cada uma delas”, comentou.

Confira algumas peças da nova coleção ‘Os 7 estilos universais’, em primeira mão aqui na nossa coluna: