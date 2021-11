Novela da Globo mostra masturbação com Andrea Beltrão e Twitter reage

O nome de Andrea Beltrão virou um dos assuntos mais comentados do Twitter, na noite dessa quarta-feira (24/11). A atriz, que interpreta Rebeca na novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo, protagonizou uma cena de masturbação.

O tema dividiu opiniões. Veja a seguir o que comentaram alguns internautas:

Que delícia ligar a TV e me deparar com a beldade Andrea Beltrão sendo a mais gostosa do mundo.#UmLugarAoSol pic.twitter.com/RYk3rs6Fzl

— Sensação Sensacional (@xerenzinhaa) November 25, 2021