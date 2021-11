Novo secretário de Empreendedorismo e Turismo visita Nicolau e Gonzaga e recebe apoio da Aleac para alavancar setor no Acre

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior (PP), e o primeiro-secretário da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), receberam a visita do novo secretário de Empreendedorismo e Turismo do Acre (SEET), Jhon Douglas, para tratarem sobre investimentos e parcerias para o Empreendedorismo e setor turístico do Acre.

Segundo Nicolau, Jhon aproveitou a visita para anunciar o novo plano de retomada econômica que pretende executar à frente da SEET para alavancar a geração de emprego e renda.

“Desejo um excelente trabalho á frente dessa pasta tão importante para aquecer nossa economia nesse momento delicado. Conte conosco na Assembleia Legislativa” disse Nicolau.

Luiz Gonzaga também desejou boa sorte a Jhon Douglas nesse novo desafio.

”Espero que essa nova gestão que começa com Jhon Douglas seja repleta de bons frutos para o nosso estado. Estaremos à disposição para ajudar no que for possível. O Acre tem um forte potencial turístico e isso precisa ser explorado com a ajuda de todos”, disse Gonzaga.