Novo terremoto na região do “Círculo do Fogo” do Pacífico, no Peru, atinge Cruzeiro do Sul

O Centro de Sismologia Nacional, instalado em Brasília (DF), informou o registro de um terremoto de magnitude 7,5 na região o norte do Peru neste domingo (28), cujo abalo também atingiu regiões da Amazônia brasileira. O tremor de terra foi sentido no Acre, em Cruzeiro do sul, no Acre, disseram moradores locais.

O epicentro do tremor foi identificado a cerca de 98 quilômetros do município de Santa Maria De Nieva, na província amazônica de Condorcanqui, e a uma profundidade de 131 quilômetros.

Em outubro, um tremor de menor magnitude mas mais próximo à superfície, também no norte peruano, chegou a ser sentido em alguns estados do Brasil, como Acre e Amazonas. Localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, região global de alta atividade sísmica gerada pelo encontro de placas tectônicas, o Peru está habituado a tremores. Nçao há registro de mortes ou de pessoas feridas.