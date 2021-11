“O glorioso MDB devia gastar energia em construir chapas”, diz Duarte sobre decisão do partido em liberá-lo

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) reafirmou nesta terça-feira (30), em seu discurso na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que não vai sair do seu atual partido, mesmo após receber uma carta de liberação para deixar o MDB.

Em tom de ironia, o deputado disse que se sentiu lisonjeado, por um partido como o “glorioso MDB”, reuniu a executiva para tratar de sua liberação. “Saiu na imprensa que o meu partido, o glorioso MDB’, fez uma reunião para me liberar, fiquei surpreso e lisonjeado. Imagina vocês, a executiva de um partido se reunir para tratar sobre a liberação de um deputado, sabendo que não tem legalidade?”, questionou.

Conforme já havia declarado ao ContilNet, o deputado diz que não vai sair do MDB. “Vou permanecer, não vou sair e vou torcer para que o partido construa as chapas [para as eleições em 2022]”

Duarte lembrou que há mais de um ano vem pedindo ao partido que trabalhe para construção das eleições em 2022. “Um partido grande como o MDB poderia usar sua energia para construir uma chapa competitiva para deputados estaduais, federais, uma chapa para majoritário, mas prefere se reunir para liberar um deputado, mesmo sem legalidade nenhuma”, finalizou.