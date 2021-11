“O Partido Liberal está em festa”, diz deputada Mara Rocha ao ContilNet sobre filiação de Bolsonaro

Informações que circulam na imprensa nacional afirmam que dirigentes do PL já foram avisados de que o presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo no domingo (7) e deve anunciar em breve sua filiação ao partido. No Acre, dirigentes do partido comemoram.

Ao ContilNet, a deputada federal Mara Rocha, que foi convidada para o elenco do partido em setembro e possui chancela do presidente nacional, o deputado Valdemar da Costa Neto, para disputar o Governo do Acre em 2022, comenta a adesão do presidente ao partido.

“Fui comunicada na manhã de hoje pelo presidente nacional do PL, deputado Valdemar da Costa Neto, sobre a decisão do presidente Bolsonaro em vir para o nosso partido. O Partido Liberal está em festa”, diz a deputada federal Mara Rocha ao ContilNet.

Um ato de filiação deve ocorrer dia 22, em Brasília, com dirigentes do partido e do Progressistas – que, ao que tudo indica, deve indicar o vice da chapa. Nossa reportagem procurou a presidente regional da sigla, senadora Mailza Gomes, e o secretário Arthur Neto, mas ambos ainda não emitiram posicionamento oficial até o fechamento deste material.