Onça passeia calmamente por condomínio de cidade; veja vídeo

O vídeo mostra a onça andando pela grama e na rua da parte externa do condomínio. O felino parece ser um animal adulto e não apresentava ferimentos.

Veja o vídeo:

Segundo moradores, o animal teria tentado saltar por cima da grade do condomínio. No entanto, como o metal escorregadio, ele não conseguiu. Uma cerca elétrica também teria dificultado o acesso do felino ao interior do residencial. O animal teria ficado rondando a região até desaparecer.