Onna Store lança coleção de fim ano com presença de clientes e digitais influencers acreanas; confira

A loja Onna Store, no último final de semana, realizou um coquetel com o tema GLOW TIME! Inspirada nas festividades de Final de Ano, os provadores estavam literalmente recheados em brilho.

Com direito a DJ, bar, e até mesmo a uma ornamentação admirável, tudo bem preparado com intuito de agradar aos clientes.

Confira os registros dessa organização impecável:

A gerente da loja, Gerusa Arruda, garante que a GLOW TIME: TEMPO DE FESTA, é “momento para celebrarmos, além de estar na expectativa de fechar o ano realmente brilhando, em todos os sentidos”.

Teve presença de influenciadoras, registrando esse momento e fazendo o provador da nova coleção:

A ONNA STORE, localizada na Galeria Bessa, Rua Rio de Janeiro 294, segue com a coleção incrível, vários looks sendo postado em seu Instagram @onnastoreoficial e divulgado também pelas modelos e blogueiras.