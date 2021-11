“Pagar R$ 1,40 para fazer um xixi?”: Bocalom promete acabar com tarifa para uso do banheiro do Terminal

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), anunciou o fim da taxa cobrada para utilização dos banheiros no Terminal Urbano no centro da Capital.

Atualmente, o usuário do transporte público precisa pagar R$ 1,40 para uso dos banheiros, valor que, a cobrança não era justa, já que o usuário para entrar no terminal, já paga a tarifa do transporte coletivo.

“Já tratei com a RBTrans a respeito disso e em breve essa cobrança será retirada, pois não é justo e nem certo que algo assim aconteça! O usuário já paga a passagem, às vezes vai com seu dinheiro contado, se precisar usar o banheiro não pode pôr não tem como pagar, então, logo logo isso não acontecerá mais!”, afirmou.

Em vídeo, ele diz que a decisão foi tomada após visitar o Terminal Urbano. “Você tem que pagar R$ 1,40 para fazer um xixi? muita gente não tem o dinheiro para pagar a passagem, então não é justo isso. Com paciência vamos corrigir o que tem de errado”.