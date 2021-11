Pai e madrasta são presos por torturar criança de 7 anos

Um casal foi preso por suspeita de torturar um menino de 7 anos em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo as investigações, pai e madrasta agrediam a vítima constantemente, que era espancada e mal alimentada.

A prisão ocorreu na última terça-feira (23/11), mas o caso já vem sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil há meses.

O garoto era torturado dentro da própria casa, onde convivia com outros quatro irmãos, filhos biológicos da madrasta, que está grávida. A vítima era fruto de um relacionamento extraconjugal do pai e apresentava uma série de ferimentos pelo corpo.

O laudo pericial indica que a criança tinha marcas de queimaduras nos braços, provavelmente provocadas por água fervente. Também foram identificadas lesões contundentes e cortantes por todo o corpo, além de edemas na cabeça, de acordo com o delegado Lucas Rocha.

