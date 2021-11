Pai é preso suspeito de matar filha de dois meses; mensagens mostram que ele não aceitava criança

A suspeita surgiu porque a Polícia Civil encontrou no celular do pai mensagens enviadas para a mãe indicando que ele não aceitava a filha, por se tratar de uma gravidez não planejada. Durante os depoimentos, tanto o homem quanto a mulher negaram que a menina tenha sido agredida.

A família mora no setor Raízal e as primeiras informações levantadas pelos investigadores indicam que apenas os três estavam na casa no momento em que tudo aconteceu. Por causa das mensagens, o homem foi preso em flagrante como principal suspeito. A mãe ainda está sendo investigada.