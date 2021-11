Palmeiras e Flamengo têm jogos duros 4 dias antes da final da Liberta

Apesar de entrarem em campo no mesmo dia, os jogos de Palmeiras e Flamengo marcados para o dia 23 de novembro, pouco antes de embarcarem para o Uruguai, serão por rodadas diferentes. Enquanto os paulistas fazem “decisão” para ainda tentarem desbancar o Atlético-MG pela 35ª rodada (estão separados por 10 pontos), o Flamengo ainda estará pagando um jogo adiado da segunda rodada na casa do Grêmio.

A CBF não queria aceitar pedido do clube carioca de realizar jogos após o dia 5 de dezembro, data na qual imaginava encerrar a competição, e vinha readequando o calendário para que tudo fosse decidido no primeiro domingo de dezembro. Mas acabou cedendo e a rodada final ocorre no dia 9 de dezembro em tabela ajustada de maneira a não beneficiar ninguém.

Depois de três jogos no ano com o Atlético-MG e nenhuma vitória, apesar de levar a melhor nas semifinais da Libertadores com duas igualdades, o Palmeiras terá de quebrar o tabu se quiser ainda sonhar com o título, no confronto do Allianz Parque. Em contrapartida, o Flamengo também teria de sair vencedor no Sul para manter as mínimas chances do tricampeonato.

Paulistas e cariocas foram derrotados no primeiro confronto com os respectivos oponentes no Brasileirão e necessitam de vingança Ídolo dos gaúchos, Renato Gaúcho pode rebaixar o clube em caso de um triunfo do Flamengo na Arena do Grêmio.

Dia 23/11