Palmeiras venceu! Petecão e Fernanda Hassem acertam ‘em cheio’ placar da Libertadores: ‘Faria uma festa para secar o Flamengo’

O senador Sérgio Petecão bem que disse que, se tivesse no Acre, ‘secaria’ o Flamengo: seu palpite do placar na final da Libertadores foi certeiro: 2 para o Palmeiras e 1 gol para o Flamengo.

“Sou anti-flamenguista”, disse o senador Sérgio Petecão ao ContilNet, para o colunista Douglas Richer. O senador está em viagem na Espanha disse ao ContilNet que vai procurar um local para assistir o jogo que passa às 1h da madrugada no país. Petecão disse que, se estivesse no Acre, iria secar o Flamengo. “Se tivesse aí, eu iria fazer uma festa para secar o Flamengo”, comentou. Petecão cravou o placar de: Palmeiras 2 x 1 Flamengo.

Prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem também acertou. “Apesar do favoritismo do Flamengo, seu que é favorito, tem timaço, mais hoje minha torcida vai para o Palmeiras. Vou acompanhar o noivo que é palmeirense, vou (sic) tá com ele. Acho que mesmo sem o favoritismo o Palmeiras leva”, disse ao ContilNet.