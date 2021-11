Pane no sistema do Depasa deixa Sena Madureira sem abastecimento de água nesta segunda

O irmão João Rodrigues, representante do Depasa em Sena, disse já ter entrado em contato com a equipe de Rio Branco para que a situação seja resolvida. “Queremos informar aos nossos usuários que por enquanto o sistema está parado. Todas as providências estão sendo tomadas para que possamos normalizar a situação o mais breve possível”, ressaltou.

