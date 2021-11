Pão francês ou biscoito de água e sal: qual é mais saudável?

A nutricionista Michele Abreu explica que a bolacha de água e sal não é, nem de longe, a melhor opção para substituir o pão francês e que, apenas três unidades da primeira, equivalem às calorias do segundo. Segundo ela, o nome “biscoito de água e sal” nada mais é do que uma estratégia da indústria para vender um produto como se ele fosse leve e saudável, mas que, na realidade, eles possuem uma média de 10 ingredientes em sua composição, entre eles gordura e açúcar. “Se fosse realmente apenas água e sal, o mar seria um grande biscoitão, não é mesmo?”, brinca Michele.

Na disputa em carga proteica, o pão francês, mais uma vez, ganha a disputa, o que faz com que ele garanta maior saciedade do que a bolacha. Enquanto uma unidade do pão possui aproximadamente 11g de proteína, as três unidades equivalentes do biscoito apresentam apenas 3g. “Além disso, se observarmos os biscoitos, veremos que eles possuem um brilho para deixá-lo mais bonito e que, nada mais é, do que gordura. Então, além de garantir menos saciedade, o biscoito também possui muito mais gordura que o pão”, complementa a nutricionista.