Paraguai pede expulsão de preso no Brasil, que é procurado como ‘temido sicário’

As autoridades paraguaias já solicitaram ao Brasil a expulsão de Delio Martinez, de 22 anos, que foi preso na sexta-feira (5), em uma casa do município sul-mato-grossense de Coronel Sapucaia, na linha de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, junto com outros três homens. Os quatro são suspeitos de envolvimento em crimes de pistolagem na região, incluindo execuções recentes, como a chacina em que quatro pessoas morreram, entre elas a filha do governador do Estado de Amambay.